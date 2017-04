SOHR: – IS har likvidert over 30 personar i Syria 

IS gjennomførte likvideringane onsdag, heiter det frå Syrian Observatory for Human Rights. Dei 33 personane vart drepne i ørkenen søraust for byen Mayadini Deir al-Zor-provinsen, ifølgje SOHR.

Ifølgje eksilgruppa er dei døde i alderen 18 til 25. Dei vart drepne med "skarpe gjenstandar", heiter det frå SOHR, som seier hendinga truleg er den mest omfattande masselikvideringa IS har gjennomført i 2017.

Det er uklart om det er syriske regjeringsstyrkar, alliert milits eller sivile som er drepne.

