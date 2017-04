Tryggingsrådet skal stemme over Syria-resolusjon

Under eit hastemøte i Tryggingsrådet onsdag gjorde Russland det klart at dei ikkje ville stemme for resolusjonsutkastet som då låg på bordet.

Russland hevda at det var unødvendig med ein resolusjon ettersom både Organisasjonen for forbod mot kjemiske våpen (OPCW) og FNs granskingskommisjon for Syria (COI) alt har innleidd gransking av angrepet.

Resolusjonsutkastet som no er fremja, skal vere noko endra. Det er derimot uklart korleis Russland vil stelle seg når ein skal stemme.

Russland har fleire gonger tidlegare nytta seg av vetoretten i FNs tryggingsråd og stoppa resolusjonar som dei har oppfatta som kritiske til president Bashar al-Assad og regimet hans.

(©NPK)