Fem syriske soldatar drepne – flybase utsletta

– Flybasen vart nesten heilt øydelagt – rullebana, drivstofftankane og luftforsvaret vart alt sprengt, seier leiaren for eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), Rami Abdulrahman.

Han har oppgitt at minst fire soldatar vart drepne, og at fleire titals soldatar vart såra, mens guvernøren i Homs-provinsen, Talal Barasi, seier at minst fem vart drepne og sju såra.

Blant dei drepne er ein general i det syriske flyvåpenet, ifølgje SOHR.

Angrepet vart gjennomført natt til fredag og var retta mot flybasen Shayrat søraust for Homs. Det er eit relativt lite anlegg med to rullebaner. USA fyrte av nærmare 60 Tomahawk-rakettar mot basen.

Angrepet var ein reaksjon på eit kjemisk angrep mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun tidlegare i veka, som ifølgje SOHR drap bortimot 90 menneske.

Vestlege land, Tyrkia og Israel har lagt skulda på Assad-regimet, mens regimet avviser at dei står bak.

