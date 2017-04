Gambias opposisjon sikra seg reint fleirtal

UDP vann klart over partiet til den avsette presidenten Yahya Jammeh og sikra seg 31 av 53 plassar i den folkevalde forsamlinga. I tillegg blir fem representantar utnemnde av presidenten, noko som betyr at UDP vil ha eit fleirtal på to mandat.

Valdeltakinga var likevel overraskande låg. Berre 42 prosent av veljarane stemde, opplyste valkommisjonen fredag.

UDP var eitt av i alt sju opposisjonsparti som stilte seg bak Adama Barrow som presidentkandidat under valet i desember. Barrow vann valet, men koalisjonen braut saman før valet på ny nasjonalforsamling.

Valet torsdag blir omtalt som svært viktig for forsoning og meir fridom i det vesle vestafrikanske landet – noko Barrow lova under presidentvalet i desember.

Forgjengaren Yahya Jammeh kom til makta i 1994, og nekta først å gå av då Barrow vann valet i fjor. Han vart etter kvart tvungen til å gå av som følgje av kraftig press frå andre land i regionen.

