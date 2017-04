Støre om USA-angrep: På sin plass med kraftige reaksjonar mot Syria

Seks personar vart drepne i det amerikanske angrepet mot den syriske militærbasen, som ifølgje eksilgruppa SOHR no ligg i grus. Dei amerikanske kryssarrakettane var ein reaksjon på det som fleire meiner var eit kjemisk angrep frå Assad-regimet mot byen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tysdag, der minst 86 sivile døydde.

Støre kallar dette eitt av dei grovaste og mest opprørande overgrepa mot sivile verda har sett, og legg ansvaret på det syriske militæret.

– Dei ber ansvar for ugjerninga som bryt alle reglar og prinsipp i folkeretten. Det er på sin plass at det blir reagert kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkninga, og vi har forståing for at USA har ramma det syriske flyvåpenet, seier Støre i ein e-post til NTB.

Vidare legg han til at han reknar med at FNs tryggingsråd vil fortsette si behandling av saka, og at han ber alle partar og statar som er engasjert i konflikten om å bidra til at kamphandlingane tek slutt slik at ein kan få ei politisk løysing på konflikten i Syria.

(©NPK)