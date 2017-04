Svensk politi jaktar på mannen bak antatt terrorangrep

Ein reporter frå Sveriges Radio seier at han såg minst fem døde, og politifolk på staden opplyser at minst tre menneske vart drepne og åtte skadde da ein kapra lastebil køyrde rett inn i gågata Drottninggatan.

Den svenske tryggingstenesta (Säpo) stadfesta at minst to menneske vart drepne i dramaet i Stockholm sentrum, men under pressekonferansen som politiet heldt, ville ingen stadfeste noko tapstal.

– Det er mange skadde og opplysningar om døde. Vi kan ikkje stadfeste tala, det får helsevesenet gjere, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.

Mistanke om terror

Statsminister Stefan Löfven stadfestar at det er mistanke om ein terroraksjon, og politiet gjekk ut med bilete av ein etterlyst mann.

Biletet viser ein mann i 30–40-årsalderen, kledd i kvite Adidas-joggesko, mørk bukse og ei hettejakke.

– Vi vil gjerne komme i kontakt med denne personen. Vi vil at denne personen sjølv eller andre som kan identifisere mannen, tar kontakt med politiet, sa rikspolitisjef Dan Eliasson.

Svenske medium melde fredag om fleire arrestasjonar og viste òg bilete av dette, men under pressekonferansen til politiet vart det opplyst at dei ikkje har arrestert nokon i samband med saka.

Det kom òg meldingar om skotveksling fleire stader i byen, noko som politiet i ettertid avviste.

Mykje folk

Politiet fekk melding om hendinga rett før klokka 15 fredag. Ein lastebil køyrde da rett inn i gågata Drottninggatan like ved Klarabergsgatan. Ferda enda inne i butikkfasaden til Åhlens, der lastebilen byrja å brenne.

Det var mykje folk i den travle gågata, og situasjonen var lenge kaotisk. Væpna politifolk var raskt på plass, og dei fekk etter kvart hjelp av politifolk frå innsatsstyrken, utstyrt med automatgevær og gassmasker.

Politiet evakuerte området rundt Åhlens, samtidig som all kollektivtrafikk med tog og t-bane til og frå sentrum vart stoppa. Det skapte store vanskar for mange, som måtte ta beina fatt for å komme seg heim fredag kveld.

Lastebilen var kapra

Lastebilen som vart nytta i angrepet, høyrer til bryggeriet Spendrups og vart kapra mens sjåføren leverte varer på ein restaurant rett før dramaet i Drottninggatan.

– Det er ein av distribusjonsbilane våre. I samband med ein leveranse på restauranten Caliente var det nokon som hoppa inn i førarsetet og køyrde av garde, fortel kommunikasjonsdirektør Mårten Lyth i bryggeriet til nyheitsbyrået TT.

Ifølgje eit augnevitne var gjerningsmannen åleine og hadde på seg finlandshette, noko som politifolk på staden òg har stadfesta.

Fryktar fleire

Politiet veit ikkje om gjerningsmannen handla åleine og har skjerpa beredskapen av frykt for at det kan komme nye angrep og aksjonar.

– Vi veit ikkje om dette var ei enkelthending eller om vi kan vente oss fleire slike hendingar, sa Eliasson fredag kveld.

Säpo-sjef Anders Tornberg var òg til stades under pressekonferansen fredag ettermiddag. Han såg ikkje ut til å vere overraska over det som skjedde i Stockholm.

Ikkje overraska

– Denne hendinga er dessverre ikkje overraskande. Vi har sett mange liknande eksempel i Europa den siste tida, og vi har trena på dette, sa han.

Tornberg streka under at Säpo no samarbeider tett med tryggingstenester i andre land i eit forsøk på å finne ut kven som stod bak, og om vedkommande handla åleine.

– Det nasjonale senteret for vurdering av terrortrussel vurderer kontinuerleg om terrornivået skal setjast opp, sa Tornberg, som konkluderte med at dette førebels ikkje blir rekna som nødvendig.

Trusselnivået har lege på tre sidan 2010 i Sverige, noko som inneber "auka risiko" for terrorhandlingar.

