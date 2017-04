Svensk skepsis til USA-angrep i Syria

Utanriksminister Margot Wallström skriv i ein e-post til nyheitsbyrået TT at det allereie finst for mykje våpenmakt i Syria, og at dette er eit spørsmål som høyrer heime i FNs tryggingsråd.

– Det er viktig at det finst ein folkerettsleg grunn for handling. Rakettangrepet i natt reiser også spørsmål rundt korleis dette kan vere i samsvar med folkeretten, skriv ho.

– Det finst allereie for mykje våpenmakt i Syria. Det er på høg tid at det syriske folket får bestemme over si framtid.

Sjølv om ho forstår frustrasjonen over at FNs tryggingsråd enno ikkje har greidd å bli einige om ei felles tilnærming til Syria-konflikten, meiner ho det er viktig å halde på viktige prinsipp, som respekten for folkeretten.

Også statsminister Stefan Löfven meiner saka høyrer heime i FN.

– Sveriges haldning er at vi skal løyse dette i FNs tryggingsråd, der vi no har ein plass. Vi må finne ei politisk løysing på spørsmålet, seier han til Aftonbladet.

Leiaren for det borgarlege partiet Moderaterna, Anna Kinberg Batra, er mykje meir positiv til det amerikanske angrepet enn den sosialdemokratiske regjeringssjefen.

– Her held ein diktator på å drepe si eiga befolkning og gassar barn i hel. Då synest eg det er både rett og rimeleg og moralsk forsvarleg at USA handlar, seier Batra, som også håpar at angrepet kan føre til eit vendepunkt som gjer ei politisk løysing mogleg.

