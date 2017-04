Akilov hadde kontakt med IS-tilhengar

Fleire russiske medium fortel at den 39 år gamle usbekaren som no sit fengsla i Sverige, både før og etter angrepet var i kontakt med ein kjent tadsjikisk IS-tilhengar via meldingstenesta WhatsApp.

Før han gjennomførte angrepet i Stockholm fredag ettermiddag, skal Akilov ha spurt mannen som opererer under psevdonymet Abu Fatyma, om korleis ein lagar bomber.

Kort tid etter dramaet i Drottninggatan skrytte Akilov av ugjerninga i ei ny melding.

– Eg køyrde over ti personar, heiter det i meldinga, som dei russiske avisene Pravda og Politonline og dessutan radiostasjonen Ekho Moskvy har referert.

Skal ha tilstått

Akilov vart arrestert seks timar etter angrepet og har, ifølgje svenske medium som Aftonbladet og Expressen, under avhøyra tilstått at det var han som kapra og køyrde lastebilen.

Svensk politi har ikkje stadfesta dette, men medgir at dei føler seg stadig tryggare på å ha rett mann.

– Eg kjenner meg ganske trygg på at vi har rett gjerningsmann som køyrde lastebilen, sa rikspolitisjef Dan Eliasson under ein pressekonferanse i Stockholm måndag.

Samansett motiv

Akilovs motiv framstår òg som stadig meir klart, om enn samansett. På Facebook-sida si hadde han lagt ut propagandafilmar for IS, og han hadde òg gitt "likes" til bilete av blodige offer etter terrorangrepet under Boston maraton i 2013.

Hat til Sverige og svenske styresmakter kan ha vore eit medverkande motiv, ettersom trettiniåringen hadde fått avslag på asylsøknaden sin, skulle utvisast og vart etterlyst 24. februar.

Ukjent person

Kven den andre personen som sit fengsla i samband med lastebilangrepet, er, har svensk politi ikkje opplyst.

Ifølgje Aftonbladet vart vedkommande arrestert som følgje av meldingar politiet fann på Akilovs mobiltelefon, men vedkommande er ikkje mistenkt for å ha medverka direkte i lastebilangrepet fredag.

Alle andre som i helga vart arresterte i samband med saka, var måndag sette fri og utanfor mistanke.

Tårevåt Silvia

Samtidig med at svensk politi prøver å finne svar på om Rakhmat Akilov handla åleine, og kva tilknyting han eventuelt hadde til ytterleggåande miljø, prøver Sverige å gå vidare.

Måndag heidra ei tårevåt dronning Silvia og resten av den svenske kongefamilien offera under ei minnemarkering ved Stadshuset i Stockholm.

Rundt 400 inviterte gjester deltok, blant dei statsminister Stefan Löfven, som i ein tale vende seg til dei pårørande.

– De er ikkje åleine. Heile Sverige er med dykk, sa han.

– Samhaldet vårt kjem alltid til å vere sterkare enn dei kreftene som vil splitte oss, sa Löfven.

