Ekspertar: Kyrkje-bomber viser at IS er under press     

Den egyptiske greina av Den islamske staten (IS), som tidlegare var kjent som Ansar Bayt al-Maqdis, har tatt på seg ansvaret for dei to angrepa som kosta minst 44 menneske livet.

Ei bombe skjult under ein av benkene i St. George-kyrkja i Tanta nord for Egypts hovudstad Kairo kosta 27 menneske livet, og ein sjølvmordsbombar utanfor St. Markus-katedralen i Alexandria tok minst 17 menneske med seg i døden.

Dei to terrorangrepa var dei siste av fleire angrep frå militante islamistar mot den koptiske minoriteten i Egypt, som har rundt 10 millionar medlemmer og er den største minoriteten i landet.

Støtta Mubarak

Kopterne har alltid slutta heilhjarta opp om Egypts autoritære leiarar, som mangeårig president Hosni Mubarak, og dei lét seg ikkje roe av at den største minoriteten i landet første demokratisk valde president, muslimske Mohamed Mursi har lovd å vere ein leiar for alle egyptarar, uansett religion.

Då Mursi blei styrta i et militærkupp i 2013, gjekk i det heile for den koptiske kyrkje, pave Tawadros II, offentleg ut med støtte til kuppmakarane.

Reaksjonane lèt/lét ikkje vente på seg. Kyrkjer blei påtent, kristne blei angripne og i desember i fjor blei 29 menneske drepne i terrorangrep mot to kyrkjer i Kairo.

Større merksemd

IS i Egypt har først og fremst retta sine angrep mot sikkerheitsstyrkane til den største minoriteten i landet, noko som har kosta hundrevis av soldatar og politifolk livet, utan at det har fått større merksemd utanfor Egypts grenser.

Angrep mot kristne, som då sju kristne blei drepne på Sinai-halvøya tidlegare i år, har derimot vakt stor internasjonal merksemd.

Terrorangrepet i Tanta og Alexandria palmesøndag blir fordømt av alle frå FNs generalsekretær António Guterres til pave Frans og utanriksminister Børge Brende, og IS har dermed oppnådd den ønska effekten.

Ekspertar tolkar samtidig kyrkjebombene som et teikn på at IS opplever et aukande press i Irak og Syria.

Blir skvisa i Irak og Syria

– IS og deira tilhengjarar har sidan bombinga i desember heilt metodisk introdusert meir radikale, sekteriske konsept overfor jihadistane i Egypt, seier Mokhtar Awad ved George Washington-universitetet i USA.

– Det var først i desember 2016 at IS begynte med systematiske angrep mot koptisk kristne i Egypt, meiner Jantzen Garnett, ein ekspert bunde til analyseselskapet Navanti Group.

– Når IS blir skvisa i Irak og Syria, gjennomfører dei ofte spektakulære angrep andre stader i et forsøk vinne att sin posisjon, styrke moralen og trekke til seg nye rekruttar, seier han.

Utvidar framleis

I ein video i februar gjekk IS hardt ut mot kristne og kalla dei polyteistar, folk som dyrkar fleire gudar, og dei varsla samtidig nye angrep og aksjonar.

– Desse angrepa viser at gruppa framleis utvidar, trass i tilbakeslag på slagmarka, seier Zack Gold ved Rafik Hariri-senteret for Midtausten ved Atlantic Center.

Kyrkjeangrepa i Kairo i desember og på palmesøndag i Tanta og Alexandria, viser også at IS har styrkt sin posisjon vest for Suez-kanalen, meiner ekspertane.

– IS har dei siste åra kjempa for å etablere seg på det egyptiske fastland, men har lidd stadig nye tilbakeslag. Desse kyrkjeangrepa tyder på at dei har et aukande nærvær der, seier Garnett.

