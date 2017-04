Fleire drepne i sjølvmordsangrep mot militærleir i Mogadishu

– Ein sjølvmordsbombar forkledd som ein tilsett i militæret greidde å komme seg inn i treningsleiren. Fleire soldatar blei drepne og andre blei såra, men vi har ikkje komme fram til det eksakte talet enda, seier oberstløytnant Mohamed Abdirahman til AFP.

Oberst Abdi Hassan seier samtidig til AP at minst fem blei drepne. Treningsleiren i den sørlege delen av hovudstaden er ein av dei største i landet. Målet for sjølvmordsangrepet var militærpersonell som kvilte etter sine daglege øvingar.

Den somaliske ekstremistbevegelsen al-Shabaab har påtatt seg ansvaret for angrepet. Sjølvmordsbomba måndag blei løyst ut dagen etter at ein kraftig bilbombe drap minst 20 menneske i byen. Forsvarssjefen i landet, som i førre veke erklærte "ny krig" mot ekstremistane, var truleg mål for bomba.

