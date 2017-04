Kina inviterer kong Harald på statsbesøk

Det blei klart då Erna Solberg møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing måndag. Det blir no arbeidd for å finne ein dato som passar begge partar, og kongehuset har signalisert at hausten 2018 passar.

I sin gratulasjon til 80-årsdagen til kongen i februar skrev Kinas president "velkommen til Kina".

Kongeparet besøkte Kina for 20 år sidan, hausten 1997.

Samtalane med presidenten er avsluttinga og høgdepunktet på Solbergs fire dagar lange besøk til Kina. Besøket er det første norske statsministerbesøket til Kina på ti år.

Solberg har under besøket blitt følgd av utanriksminister Børge Brende (H) og næringsminister Monica Mæland (H). Ein stor delegasjon med representantar frå norsk næringsliv har også reist saman med statsministeren.

Besøket til Kina kom i stand etter at sambandet mellom Noreg og Kina er normalisert etter seks års frys i den politiske kontakten.

(©NPK)