Tre romfararar tilbake på jorda

Kapselen med dei tre landa ikkje langt frå byen Dzjezkazgan i Kasakhstan måndag ettermiddag, norsk tid.

Amerikanaren Robert Shane Kimbrough og russarane Sergej Ryzjikov og Andrej Borisenko hadde da vore nesten eit halvt år på ISS.

Når Kimbrough no har returnert til jorda, er det amerikanaren Peggy Whitson som tar over kommandoen på romstasjonen, og den 24. april skal femtisjuåringen sette ny rekord for talet på dagar ein amerikanar har vore i rommet. Whitson har da vore borte frå jorda meir enn 534 dagar.

(©NPK)