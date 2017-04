Åtte drepne i kampar på filippinsk turistøy

To soldatar er såra i vekslingane av skot i byen Inabanga på øya Bohol, 600 kilometer sør for Manila. Det opplyser forsvarets talsmann oberst Edgard Arevalo. Kampane går føre seg framleis.

Kampane begynte då ei gruppe soldatar og politifolk reiste ut for å sjekke meldingar frå innbyggjarar om at det hadde komme ti væpna menn i tre båtar.

– Sikkerheitsstyrkane melder at gruppa er tungt væpna med grovkalibra våpen, men at dei no er trengt opp i eit hjørne i eit isolert område, seier Arevalo i ei utsegn.

Søndag varsla USAs ambassade om "meldingar som ikkje er stadfesta men likevel er truverdige, men truverdige meldingar om at terrorgrupper kan prøve seg på bortføringar i Visayas-regionen".

