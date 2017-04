FN: Faren for sveltekatastrofe i Afrika aukar

FN varsla tysdag at risikoen for ein stor sveltekatastrofe aukar i konfliktområda på Afrikas Horn, i Jemen og i Nigeria.

– På grunn av tørke og alvorleg mangel på økonomiske bidrag, kan ei unngåeleg humanitær krise raskt utvikle seg til å bli uunngåeleg, sa Adrian Edwards, talsmann for FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR).

FN har bedt om 38 milliardar kroner for å handtere matmangelen i Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen. Så langt har dei fått lovnader om rundt ein femdel av dette.

Edwards åtvara om at krisa kan bli verre enn tørka som tok 260.000 liv i Somalia, Etiopia og Eritrea i 2011.

Det bur 20 millionar menneske i dei tørkeramma områda, inkludert over 4 millionar flyktningar. I februar åtvara FN om at 100.000 kunne svelte på grunn av konflikt, uvisse og økonomisk kollaps i Sør-Sudan. No seier dei at ytterlegare éin million er på randa av ein sveltekatastrofe. I Jemen svelt allereie 17 millionar menneske, rundt 60 prosent av befolkninga i landet.

(©NPK)