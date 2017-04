Facebook lover å slette bilete av offer for terrorangrepet i Stockholm 

– Vi forstår at bileta er ekstremt opprørande og jobbar derfor så fort vi kan med å ta dei bort, skriv Facebook i ei fråsegn, ifølgje Dagens Nyheter.

Mange menneske har politimeldt bilete som viser døde og hardt skadde personar.

Generelt er det ikkje forbod mot å leggje ut bilete og videoar med valdsskildringar på Facebook.

Varetektsfengsla

Tysdag vart den sikta trettiniåringen Rakhmat Akilov varetektsfengsla. Under fengslingsmøtet i Stockholm sa han seg skuldig i lastebilangrepet fredag.

– Akilov vedgår terrorkriminalitet og godtar å bli fengsla, sa advokaten til trettiniåringen, Johan Eriksson, da fengslingsmøtet starta.

Det var omfattande tryggingstiltak og eit stort presseoppbod før fengslingsmøtet. Ifølgje SVT knuffa journalistane seg fram for å komme inn i rettssalen. Dei måtte likevel raskt ut igjen, fordi møtet vart lukka like etter at advokaten hadde uttalt seg.

Sikta kom til fengslingsmøtet i grøne fengselsklede og med eit grønt plagg over hovudet. Han sat med bøygd hovud, sa ingenting og snudde seg ikkje mot pressa, som dermed berre så bakhovudet hans.

Ingen andre mistenkte

Ved 11.30-tida tysdag godkjente retten varetektsfengslinga av Akilov.

Erikson seier at klienten hans svarer på spørsmål og samarbeider med politiet.

Like etter fengslingsmøtet vart det klart at politiet ikkje vil krevje varetektsfengsling av den andre som dei har arrestert i saka. Årsaka er at mistanken mot mannen er svekt.

Aktor Hans Ihrman slo tysdag fast at det ikkje er andre mistenkte i saka.

Etterforskinga held fram

Innanriksminister Anders Ygeman kommenterte tilståinga til Akilov etter rettsmøtet.

– Dette gjer sjølvsagt etterforskinga enklare, men vi må òg undersøkje eventuelle medskuldige og stille dei til ansvar, seier Ygeman.

Ihrman ville ikkje kommentere Akilovs motiv, kor lenge han hadde planlagt angrepet eller om han har band til utanlandske nettverk. Men han er trygg på at dei har rett mann.

– Det er den personen som sat i rettssalen i dag som sat i førarhuset, sa Ihrman og viste til bevisa som vart lagt fram i retten.

Samtidig understreka han at tilståinga er eit sterkt bevis, men at tilståingar kan endre seg.

– Etterforskinga kjem til å halde fram med full kraft. Det finst andre personar som blir følgde opp. Vi kjem til å gjere alt vi kan for å stille alle skuldige for retten, sa Ihrman.

Akilov skal gjennom ei rettspsykiatrisk vurdering, men Ihrman understrekar at dette er rutine. Politiet varslar at det kan ta opp til eit år før tiltalen er klar.

Fire drepne i angrepet

Fire personar vart drepne i angrepet søndag. Dei fire er ei 11 år gammal svensk jente, ei 69 år gammal kvinne frå Uddevalla, ein 41 år gammal britisk mann og ei 31 år gammal kvinne frå Belgia. Éin person er skriven ut frå sjukehus, mens åtte personar framleis er innlagt. For to av dei er tilstanden alvorleg.

Samtidig spør mange svenskar seg om kvifor ikkje dei svenske styresmaktene hadde sørgd for å sende Akilov ut av landet etter at det vart vedtatt at han ikkje hadde krav på asyl og skulle utvisast.

Fleire svenske medium peikar på at Usbekistan, Akilovs heimland, er eitt av dei mest brutale diktatura i verda. Usbekarar som søkjer asyl i eit anna land, blir rekna som forrædarar og risikerer tortur viss dei blir sende tilbake til heimlandet.

