Kina skryter av Noregs innsats for normalisering

Statsminister Erna Solberg (H) var førstesidestoff i den statskontrollerte, kinesiske avisa China Daily tysdag. Dagen før møtte ho Xi i Folkets store hall i Beijing.

Xi håper at Kina og Noreg kan styrke samarbeid om forsking i Arktis og innan miljøsaker, og at Noreg kan «spele ei meir proaktiv rolle i å styrke samarbeidet mellom Kina og Norden».

China Daily skriv at det er ti år sidan ein norsk statsminister besøkte Kina, og at sambandet forverra seg i 2010. Årsaka til at forholdet plutseleg fraus til – fredspristildelinga til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo – er ikkje nemnt i artikkelen.

Utveksling før OL

Ifølgje den kinesiske avisa skal Solberg også ha uttrykt støtte til dei gigantiske, kinesiske planane om å byggje ein ny silkeveg gjennom Sentral-Asia, via Russland og Tyrkia, til Europa. Dei to landa bør bruke dette initiativet til å styrke det eurasiske samarbeidet og felles utvikling, skal Xi ha streka under.

Den mektige presidenten skal også ha uttrykt ønske om utvekslingssamarbeid i samband med vinter-OL i Beijing i 2022. Ein samarbeidsavtale om dette blei underteikna under Solbergs besøk.

Xi hylla også Noregs innsats for å få det politiske sambandet mellom dei to landa på beina att. Sambandet og samarbeidet vil bli utvikla vidare, så lenge dei to landa likebehandlar kvarandre og viser gjensidig respekt for kjerneverdiane til kvarandre kjerneverdiar og viktigaste interesser, ifølgje Xi.

– God tone

Desse formuleringane finst i den felles politiske erklæringa mellom Noreg og Kina frå før jul. Det var den som bana veg for normaliseringa, som blei krona med Solbergs offisielle besøk dei siste fem dagane. Besøket blei avslutta måndag.

Regjeringa har blitt kritisert for å ha vore for ettergivande i erklæringa.

Solberg mente sjølv at ho hadde ein god tone med president Xi då dei to møtte kvarandre. Ho skildrar møtet som «godt og fruktbart» og seier dei to diskuterte internasjonale spørsmål, Xis møte med sine amerikanske kollega Donald Trump nyleg og Kinas framtidige samarbeid med USA.

– Det er viktig for heile verda at Kina og USA står på ein samarbeidslinje framover, seier Solberg.

(©NPK)