Ni drepne i kampar på filippinsk turistøy

I alt ti mistenkte medlemmer av Abu Sayyaf skal ha vore involvert i samanstøytane i byen Inabanga på øya Bohol, 600 kilometer sør for Manila.

Kampane går framleis føre seg, men militæret opplyser at dei har kontroll, og at dei er i gang med å rydde opp og sende inn hjelpepersonell. Dei forventar å bli ferdige i området gjennom tysdagen.

Kampane begynte då ei gruppe soldatar og politifolk reiste ut for å sjekke meldingar frå innbyggjarar om at det hadde komme ti væpna menn i tre båtar. Samanstøytane skal ha skjedd på eit isolert område, og sivile hadde flykta i sikkerheit i forkant.

– Sikkerheitsstyrkane melder at gruppa er tungt væpna med grovkalibra våpen, men at dei no er trengt opp i eit hjørne i eit isolert område, seier general Eduardo Ano i ei fråsegn.

Søndag varsla USA og Australias ambassadar om "truverdige meldingar, som ikkje er stadfesta, om at terrorgrupper kan prøve seg på bortføringar i Visayas-regionen".

