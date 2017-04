Storbrann la migrantleir i Frankrike i oske

Det som er att av leiren er ein haug med oske, seier Michel Lalande i dei regionale styresmaktene.

– Det blir umogleg å sette tilbake hyttene der dei var før.

Fleire hundre migrantar og flyktningar blei køyrde i bussar til gymsalar i området etter brannen. Den skal ha starta etter uro i leiren, der rundt 1.500 personar budde i tettpakka, enkle treskur. Dei fleste av migrantane i leiren er kurdarar frå Irak.

Samanstøytane måndag starta med slåsting mellom afghanarar og kurdarar, og seks personar fekk stikkskadar. Ifølgje brannmannskap blei totalt ti personar skadd i brannen. Ei kjelde ved kontoret til ordføraren opplyser at brannen i leiren truleg starta med påsette brannar fleire stader.

Grande-Synthe ligg nær Dunkerque og blei opna av Leger Uten Grenser for over eitt år sidan. I mars sa Frankrikes innanriksminister Bruno Le Roux at leiren skulle bli stengt så raskt som mogleg på grunn av fleire valdelege samanstøytar. Leiren har auka i omfang etter den omstridde stenginga av migrantleiren «Jungelen» i Calais.

I over ti år har den franske nordkysten vore som ein magnet på flyktningar og migrantar som prøver å ta seg til Storbritannia.

