USA opnar Nato-døra for Montenegro

Dermed har 26 av dei 28 medlemslanda i Nato akseptert Montenegro som medlem. Alle medlemslanda må seie ja for at landet skal bli medlem.

Det var venta at USA kom til å seie ja, sjølv om Trump-administrasjonen ved visse høve har uttrykt seg kritisk til forsvarsalliansen.

Godkjenninga frå USA kan komme til å auke spenningane overfor Russland, som meiner at Nato trengjer seg stadig lenger inn i den russiske interessesfæren ved at alliansen har opna for stadig fleire medlemsland aust i Europa.

Dei russiske styresmaktene har tidlegare kalla Nato-søknaden til Montenegro for ein provokasjon.

