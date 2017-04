Åtte personar redda frå piratar i Somalia

Ordførar i byen Hoboyo, Abdullahi Ahmed, opplyser til nyheitsbyrået AP at besetninga som blei kidnappa frå eit skip i førre veke, har blitt sette fri etter at militære styrkar omringa piratane i ein liten landsby utanfor Hoboyo.

Han opplyser vidare at fire piratar blei arresterte, og at alle av dei ti indarane som blei kidnappa i førre veke, no er ute av fangenskap, ettersom to også hadde blitt sleppte fri tidlegare.

(©NPK)