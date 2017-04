Elevar og tilsette får erstatning etter Trollhättan-angrepet i 2015

Ein elev som vart drapstrua, får 125.000 svenske kroner, mens ein elev og ein lærar frå 20.000 kroner kvar for truslane dei vart utsette for. Dei fem andre får 10.000 kroner kvar i erstatning for fridomskrenkinga som angrepet innebar.

Tre personar får inga erstatning, ettersom Brottsoffermyndigheten meiner dei ikkje vart utsette for lovbrot.

– Det har vore ei utruleg skremmande oppleving for alle som var på skulen, men dei faktiske omstenda er forskjellige, seier Peter Jonsson, sjef for Brottsoffermyndigheten.

– Ved slike tilfelle blir retten til erstatning ikkje vurdert etter korleis enkeltpersonane sjølve opplevde hendinga, eller kva kjensler det førte med seg for denne personen. Det blir gjort ei objektiv vurdering av situasjonen for kvar enkelt, seier han.

Ein 15 år gammal elev og ein 20 år gammal lærarassistent vart drepne da ein maskert mann gjekk laus på fleire menneske på skulen med kniv og sverd i det politiet skildra som eit rasistisk motivert hatangrep. Ein alvorleg såra 42 år gammal mattelærar døydde seks veker etter angrepet.

Gjerningsmannen, 21 år gamle Anton Lundin Pettersson, vart skoten av politiet og døydde seinare på sjukehus.

Tidlegare har familien til eleven som vart drepen under angrepet, fått innvilga valdsoffererstatning. Politifolka som først kom til skulen, har derimot ikkje fått valdsoffererstatning.

Ytterlegare 13 elevar og tilsette ved skulen har søkt om valdsoffererstatning.

