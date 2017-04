FN: Betre diagnosemetodar kan forklare auka krefttal hos barn

Auken gjeld perioden frå 1980 til 2010.

Blant éin million barn under 15, var det i gjennomsnitt 140 barn som hadde kreft i perioden 2000-2010, ifølgje FN-tilknytte International Agency for Research on Cancer (IARC). Det er 15 prosent meir enn i perioden 1980–1990. Delar av auken, når ein samanliknar med perioden 1980-1990, kan kome av at ein har blitt flinkare til å oppdage kreft blant barn, eller at kreften vert oppdaga tidlegare, påpeiker IARC.

Data samla inn for meir enn 300.000 krefttilfelle, viser at leukemi utgjer nesten ein tredel av krefttilfella blant barn. Svulstar i sentralnervesystemet hadde den nest høgste førekomsten, med rundt 20 prosent, medan 12 prosent var lymfekreft.

IARC prøver i sin rapport ikkje å slå fast kor mykje av auken i kreftførekomsten blant barn som kjem av at ein i helsevesenet har blitt dyktigare til å påvise kreft, og kor mykje som kan kome av andre faktorar, som infeksjonar og forureining.

(©NPK)