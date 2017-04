Kina svarer Trump om Nord-Korea

Onsdag morgon opplyser kinesiske styresmakter at president Xi i ein telefonsamtale med Trump har understreka viktigheita av å få slutt på Nord-Koreas atomvåpenprogram, og at han ønskjer at heile Korea-halvøya skal vere fri for atomvåpen. Han understreka vidare at han ønskjer at konflikten skal løysast på fredeleg vis, og at Kina vil koordinere denne prosessen med USA.

Det skjer dagen etter at USAs president Donald Trump skreiv denne meldinga på Twitter: "Nord-Korea er på jakt etter bråk. Viss Kina bestemmer seg for å hjelpe, ville det vere flott. Viss ikkje, vil vi løyse problemet utan dei! USA."

