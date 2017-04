Nyval i Storbritannia 8. juni

May kunngjorde dette under ein pressekonferanse utanfor statsministerbustaden i 10 Downing Street tysdag.

– Eg har konkludert med at den einaste måten å garantere sikkerheit i åra som kjem på, er ved å halde dette valet, sa May, som tidlegare har avvist alle spekulasjonar om nyval.

May skulda vidare opposisjonen for å stikke kjeppar i hjula for prosessen Storbritannia no har innleidd for å forlate EU, og sa at det er på bakgrunn av dette at ho har endra meining og no kunngjer nyval.

May overtok som statsminister etter David Cameron i juli i fjor då han trekte seg etter å ha tapt folkeavstemminga om brexit.

