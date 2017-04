To arresterte for terrorplanar i Frankrike

Dei arresterte, som er 23 og 29 år gamle, blei arresterte av fransk spesialpoliti i Marseille tysdag, opplyser innanriksminister Matthias Fekl til TV-stasjonen BFMTV.

Dei to er radikaliserte og kjent av politiet frå før av, og dei skal ifølgje Fekl ha planlagt å gjennomføre eit terrorangrep dei nærmaste dagane.

Fransk påtalemakt opplyste tysdag kveld at det blei funne 3 kilo med eksplosiv, i tillegg til våpen og IS-flagg i samband med arrestasjonane. Den eine av dei to arresterte skal ha planlagt å sverje truskap mot IS, opplyser statsadvokat François Molins ifølgje Reuters. Den andre arresterte har ifølgje Molins band til ei islamistcelle i Belgia.

Både Nasjonal fronts leiar Marine Le Pen og den konservative kandidaten François Fillon seier at dei blei orienterte om den som skal vere ein terrorplan i førre veke, og at sikkerheitsvaktene deira fekk bilete av dei to mennene som no er arresterte.

Sikkerheitsopplegget rundt presidentkandidatane har vore omfattande under heile valkampen, men så langt har det ikkje vore hendingar av betydning.

– Alt vil bli gjort for å sikre sikkerheita under valet, seier innanriksminister Fekl.

Første runde av presidentvalet i Frankrike blir halden førstkommande søndag, 23. april. Andre runde går føre seg 7. mai.

