Trump gratulerer Erdogan med valsiger

Telefonsamtalen vart først omtalt av tyrkiske medium måndag, men blir også bekrefta av Det kvite hus. Den amerikanske reaksjonen på folkeavstemminga søndag skil seg tydeleg frå EUs statsleiarar, som i hovudsak har vore reserverte i sine utsegner.

Grunnlovsendringane fekk eit knapt fleirtal på 51,41 prosent av stemmene og vil gi den tyrkiske presidenten utvida makt dersom dei blir vedtatt.

Noregs utanriksminister Børge Brende (H) meiner Erdogan har eit stort ansvar for at det blir innleidd ein politisk prosess som byggjer bruer og ikkje splittar det tyrkiske samfunnet ytterlegare.

– Vi respekterer det tyrkiske folks rett til å bestemme over si eiga grunnlov, men med eit så jamt resultat er det samtidig avgjerande at president Erdogan innleier samtalar med opposisjonen og det sivile samfunn om vegen vidare for Tyrkia, meiner Brende.

–Ujamn bane

Valobservatørar frå Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) og Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) har slått fast at folkeavstemminga ikkje levde opp til demokratiske standardar.

Den reint tekniske avviklinga av folkeavstemminga skal ha gått greitt for seg, men det blir stilt spørsmål ved oppteljinga fordi reglane vart endra i siste liten.

– Folkeavstemminga fann stad på ei ujamn bane og dei to sidene hadde ikkje dei same moglegheitene, sa leiaren for observatørkorpset, Cezar Florin Preda, under ein pressekonferanse i Ankara måndag.

–Kjenn plassen dykkar

Kritikken blir avvist på det sterkaste av den tyrkiske regjeringa. Under ein tale utanfor presidentpalasset i Ankara måndag sa president Recep Tayyip Erdogan at observatørane må "kjenne sin plass".

– Vi verken ser, høyrer eller kjenner dei politisk motiverte rapportane de kjem til å utarbeide, sa Erdogan

Presidenten slo fast at Tyrkia kjem til å fortsette den vegen dei ønskjer.

– Dette landet har halde det mest demokratiske valet som har vore sett i noko anna vestleg land, sa Erdogan.

