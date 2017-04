Ny bok: Hitler vart tiltalt for krigsbrotsverk

Opplysningane kjem fram i den nye boka "Human Rights After Hitler" av den britiske akademikaren Dan Plesch. Han har gått gjennom tidlegare ukjende dokument frå FNs krigsforbrytarkommisjon, som etterforska brotsverk under andre verdskrigen.

Hitler vart ifølgje boka sett på den første liste frå kommisjonen over krigsforbrytarar i desember 1944. Avgjerda skal ha komme etter omfattande diskusjonar og etter ei formell sikting frå eksilregjeringa til dåverande Tsjekkoslovakia, som var okkupert av nazistane under krigen.

Krigsforbrytarkommisjonen vart oppretta allereie i 1943, to år før FN vart grunnlagt.

Sju tiltalar

Innan mars 1945, ein månad før Hitlers død, hadde kommisjonen gått inn for minst sju separate tiltalar for krigsbrotsverk mot Hitler, ifølgje Plesch.

Bakgrunnen var at ein hadde fastslått at den tyske diktatoren kunne haldast ansvarleg for Nazi-Tysklands handlingar i okkupert land.

Plesch har leidd ein kampanje for å få innsyn i arkivet til krigsforbrytarkommisjonen. I eit dokument frå 15. desember 1944 skulda Tsjekkoslovakias eksilregjering Hitler og fem medlemmer av regjeringa hans, blant dei Rudolf Hess og Heinrich Himmler, for lovbrot inkludert "drap og systematisk massakre-terror". Ein kopi av dokumentet er med i boka.

– Allierte land gjorde lite

Ifølgje boka beviser juridiske dokument, regjeringsdokument og intervju med torturoffer "utan tvil" at regjeringane i USA og Storbritannia vart fortalt om Hitlers utryddingsleirar i dei første åra av andre verdskrigen.

Plesch hevdar at USA og Storbritannia visste om leirane, men at dei nesten ikkje gjorde noko for å stanse massedrapa. Delar av regjeringane i dei to landa skal ha vore motstandarar av å hjelpe jødane.

Då dei allierte landa fordømte jødeutryddinga i ei felles fråsegn i 1942, var ordbruken likevel sterkare enn ein tidlegare har antatt. Også Sovjetunionen og ei rad andre land slutta seg til denne fråsegna.

– Boka dokumenterer at ikkje berre utryddinga av jødane var fordømt offentleg av allierte, men at spesifikke detaljar om tilinkjesgjeringa vart offentleggjort, som bruken av giftgass og Polen som eit avrettingssentrum, seier Plesch.

(©NPK)