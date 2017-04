Samanstøyt under protestar mot presidenten i Venezuela

Den varsla protesten mot regjeringa, omtalt som "alle demonstrasjonars mor" av opposisjonen, starta tidleg onsdag. Det tok ikkje lang tid før det kom til samanstøyt mellom demonstrantar, politi og støttespelarane av regjeringa. Nasjonalgarden tok i bruk tåregass i eit forsøk på å løyse opp folkemengda som hadde inntatt fleire store vegar vest i Caracas.

Ifølgje to augnevitne blei ein ung mann skoten i hovudet under demonstrasjonen. Så langt ligg det ikkje føre fleire opplysningar enn at han blei sendt til sjukehus. Informasjonsdepartement i landet har ikkje svart på meldingar om saka overfor Reuters.

Sjølvstendedag

Regjeringsvennlege demonstrantar starta samstundes ein motdemonstrasjon. Det var venta at Maduro ville tale til støttespelarane sine seinare onsdag.

Valet av 19. april som demonstrasjonsdag er ikkje tilfeldig. Onsdag markerer Venezuela at det er 207 år sidan landet skreiv under på det som blei første del av sjølvstendeprosessen frå Spania.

Opposisjonen har som mål å fjerne Maduro frå makta, og krev lauslating av politiske fangar.

Fem drepne

Sentrum-høgre-alliansen som utgjer ein stor del av opposisjonen, har bede hæren om å ta avstand frå presidenten. Men måndag uttalte forsvarsminister Vladimir Padrino at hæren står samla. Statsråden stadfesta hærens "absolutte lojalitet" overfor Maduro.

I førre månad vedtok Høgsterett i landet at den skulle overta nasjonalforsamlingas styresmakt. Det førte til masseprotestar og internasjonal kritikk. Sjølv om vedtaket seinare blei oppheva, har mange halde fram med å protestere mot det dei meiner er Maduros stadig meir autoritære styre. Minst fem demonstrantar er drepne i samanstøyt i denne perioden.

