FN: 260 millionar barn utan skulegang

FNs spesialutsending for utdanning og tidlegare statsminister i Storbritannia Gordon Brown varslar at 800 millionar unge kjem til å gå ut av skulen utan ferdigheiter til å få ein jobb i 2030. Talet utgjer halvparten av barna i verda.

Dersom det ikkje blir sett i verk tiltak no, kjem ikkje FNs mål om at alle barn skal ha ungdomsskuleutdanning innan 2030 bli nådd korkje i 2050 eller 2100, meiner Brown. Han foreslår derfor ei ny økonomisk ordning for investeringar innan utdanning. Forslaget kom under ein pressekonferanse i FN onsdag. Dersom ikkje finansieringa kjem på plass, kjem «millionar barn bli verande på gatene framfor på skulane», hevdar han.

–Jenter kjem til å vere majoriteten av dei som trekkjer det kortaste strået for utdanning, og i konfliktsonar kjem dei fleste av barna ikkje til ha nokon sjanse til å få utdanning, seier spesialutsendingen.

(©NPK)