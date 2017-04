Forskar: – Klimaendringane årsak til unormal varme i mars

Førre månad vart berre slått av mars 2016 – då vêret over store delar av kloden var prega av ein kraftig El Niño. Fenomenet fører blant anna til varmare vêr mange stadar i verda.

Mens El Niño er ei naturleg svinging i vêrforholda på jorda, er dei langsiktige klimaendringane med stort sannsyn menneskeskapte.

– Vi kjem til å fortsette å oppleve varmerekordar resten av vår levetid, seier klimaforskar Andrew Dessler ved universitetet A & M i Texas.

1 grad over normalen

Det er vanleg at temperaturane fell noko i etterkant av ein El Niño. Men i mars i år var den globale gjennomsnittstemperaturen over 1 grad høgare enn snittet for 1900-talet, ifølgje den amerikanske forskingsetaten NOAA.

Forskarane har aldri tidlegare registrert at denne grensa er blitt broten utan at temperaturane har vore løfta av ein El Niño.

– Årsaka er utelukkande klimaendringar, seier Ahira Sanchez-Lugo frå NOAA.

Samtidig som temperaturane er unormalt høge, er utbreiinga av sjøisen i Arktis og Antarktis rekordlåg.

Trump vil kutte forsking

Også januar og februar var svært varme månader. Og både i 2016 og 2015 vart det sett nye globale temperaturrekordar.

– Dersom El Niño hadde vore den viktigaste årsaka til rekordvarmen, hadde dei tre første månadene i år garantert ikkje vore like varme, seier forskar Zeke Hausfather frå universitetet i Berkeley.

Regjeringa til president Donald Trump har foreslått store kutt i klimaforskinga som blir utført av NOAA og romfartsorganisasjonen NASA. Trump ønskjer også å fjerne svært mange av USAs tiltak for å kjempe mot klimaendringane.

Innan ein dryg månad er det venta at presidenten vil avgjere om han vil trekke USA frå den globale klimaavtalen som vart vedtatt i Paris.

(©NPK)