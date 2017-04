HRW: Opprørarar brukar landminer i Jemen

Ifølgje menneskerettsorganisasjonen har opprørarane, som blir støtta av element frå regjeringshæren som er lojale mot ekspresident Ali Abdullah Saleh, nytta landminer i minst seks provinsar dei siste åra.

Jemen ratifiserte i 1998 den internasjonale konvensjonen som forbyr all produksjon, lagring og bruk av landminer.

– Houthi-Saleh-styrkane har lukka auga for landmineforbodet på kostnad av sivilbefolkninga i Jemen, seier Steve Goose, som leier våpenavdelinga i Human Rights Watch.

– Jemen forbaud bruk av antipersonellminer for snart to tiår sidan, og ingen styresmakter bør godta at dei framleis vert nytta, seier han.

Ifølgje Den internasjonale kampanjen for å forby landminer (ICBL) kosta landminer nærmare 1.000 liv i Jemen i 2015, det siste året det ligg føre endeleg statistikk for.

Houthi-militsen tok over Jemens hovudstad Sana hausten 2014, og våren etter gjekk Saudi-Arabia til krig mot dei i spissen for ein USA-støtta regional koalisjon.

Ifølgje FN er over 10.000 menneske drepne og 40.000 såra sidan. Over 2,5 millionar menneske er drivne på flukt, og landet er no trua av ein massiv svoltkatastrofe.

FNs høgkommissær for menneskerettar Zeid Ra'ad Al Hussein skuldar Saudi-Arabia for moglege krigsbrotsverk, og det same gjer Amnesty International og Human Rights Watch.

