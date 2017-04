Tryggingsrådet fordømmer nordkoreansk rakett-test

I ei samrøystes utsegn krev Tryggingsrådet at Nord-Korea «ikkje utfører fleire atomtestar» og at Pyongyangs «ulovlege rakettaktivitetar bidrar sterkt til auka spenning i og utanfor regionen».

Tryggingsrådet truar med å innføre nye sanksjonar mot Pyongyang for det som omtalast som «svært destabiliserande oppførsel».

Tidlegare torsdag melde Reuters, med tilvising til nordkoreanske statlege medium, at Pyongyang truar USA med eit «kjempemessig førebyggjande angrep» etter at utanriksminister Rex Tillerson i USA sa at USA vurderer fleire måtar å legge press på Nord-Korea på.

– I tilfelle vårt kjempemessige førebyggjande angrep blir sett i verk, vil det ikkje berre utslette fullstendig og umiddelbart amerikanske styrkar i Sør-Korea og områda rundt, men også det amerikanske fastland og redusere det til oske, skriv avisa Rodong Sinmun.

