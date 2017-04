28-årig tyskrussar arrestert for angrep på spelarbuss i Dortmund

Han skal ha hatt økonomiske motiv for angrepet, og skal ha spekulert i at Dortmunds aksjeverdi ville falle kraftig etter angrepet.

Mannen vart arrestert i ein politiaksjon Tübingen-området i delstaten Baden-Württemberg sørvest i Tyskland tidleg fredag morgon, opplyser føderal påtalemakt.

28-åringen har både tysk og russisk statsborgarskap og blir identifisert som Sergej W. Han skal ha budd på same hotell som Dortmund-spelarane dagen dei vart angripne. Ifølgje avisa Bild kjøpte han via internett aksjar i fotballklubben for 78.000 euro frå hotellrommet.

Ein spelar og ein politimann vart såra då tre sprengladningar 11. april gjekk av mot spelarbussen til det tyske Bundesliga-laget. Spelarane var på veg til stadion for å spele ein Champions League-kamp mot AS Monaco.

(©NPK)