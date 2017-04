Irakiske styrkar frigjorde elleve år gammal jente frå IS

Ifølgje irakisk politi blei jenta, som kjem frå yazidi-minoriteten, bortført frå landsbyen Kosho av opprørarar frå den ytterleggåande islamistgruppa IS i 2014, saman med mora og ei syster. Jenta var då berre åtte år gammal.

– Ho blei først tatt med til Tal Afar og deretter seld til Mosul, seier Iraks politisjef Raed Shakir Jawdat.

Torsdag blei jenta sett fri då irakiske spesialstyrkar gjennomførte ein operasjon i Tanek-området i Vest-Mosul, opplyser han.

IS skal ha bortført opptil 3.000 jenter og kvinner frå yazidi-minoriteten, enten for å utnytte dei som sexslavar eller for å selje dei vidare.

(©NPK)