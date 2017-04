Kelly: Arbeidet med grensemuren kan starte til sommaren

– Eg trur at vi har nokre prototypar på plass mot slutten av våren, mot tidleg sommar. Og då kan vi gå vidare utover sommaren, seier Kelly i ein video Fox News har lagt ut på Twitter.

Ministeren viser til at over 100 selskap har vist interesse for prosjektet.

– Vi klarar ikkje å gjere alt på ein ettermiddag, men vi kjem til å sette i gang så fort som mogleg, seier han.

USAs justisminister Jeff Sessions er også med i videoklippet. Dei to besøkjer grensebyane El Paso og San Diego denne veka for å «observere arbeidet ved den sørlege grensa» og møte lokalt personell.

(©NPK)