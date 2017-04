Mann arrestert for angrep på spelarbuss i Dortmund

Ein 28 år gammal mann vart arrestert i ein politiaksjon i delstaten Baden-Württemberg tidleg fredag morgon, får fleire medium opplyst.

Nyheitsbyrået DPA skriv at ein ikkje reknar med at den mistenkte gjerningsmannen er ekstremist. Han skal ha budd på same hotell som Dortmund-spelarane dagen dei vart angripne, og er mistenkt for å ha økonomiske motiv for angrepet.

Det gjekk av tre sprengladningar under angrepet 12. april mot spelarbussen til det tyske Bundesliga-laget. Minst to personar vart såra i angrepet.

