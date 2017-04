Paris: Fleire våpen funne i bilen til gjerningsmannen

IS hevdar via sin propagandakanal å stå bak angrepet. Ekstremistgruppa namngir gjerningsmannen som Abu Yousif al-Belgiki – «belgiaren» på arabisk.

Belgias innanriksminister Jan Jambon seier det ikkje stemmer at den antatte gjerningsmannen som vart drepne av politiet, var belgisk, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Etterforskinga fortset. Det vi kan bekrefte, er at gjerningsmannen var ein fransk statsborgar, seier Jambon til kringkastaren VRT.

Fransk politi har opplyst at gjerningspersonen var ein 39 år gammal mann frå ein forstad i Paris. Til nyheitsbyrået AP opplyser påtalemakta i Paris at det er funne ei pumpehagle og knivar i bilen til mannen.

Ei kjelde med kjennskap til etterforskinga seier til nyheitsbyrået DPA at tre av familiemedlemmene til gjerningsmannen er arresterte. Dette er vanleg i etterforskinga av terrorsaker og betyr ikkje nødvendigvis at familiemedlemmene er mistenkte for medverking.

Ein mann som vart utpeikt som ein mogleg medskuldig rett etter angrepet, melde seg sjølv for politiet i Belgia torsdag kveld. Han er no sjekka ut av saka, opplyser den belgiske påtalemakta.

