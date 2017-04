Politikjelder: Paris-skyttar var mistenkt i terrorsak

Natt til fredag saumfór fransk politi det som truleg er bustaden til 39-åringen dei meiner stod bak angrepet.

Mannen skaut og drap ein politimann og såra to då han fyrte av fleire skot i den berømte paradegata i Paris torsdag kveld. Han vart sjølv skoten og drepen av politiet, etter det som er sagt då han prøvde å stikke frå staden.

Frankrikes president François Hollande seier at omstenda tyder på at angrepet var ei terrorhandling og har kalla inn til krisemøte om saka fredag morgon.

– Vart terroretterforska

Politikjelder tett på etterforskinga seier til nyheitsbyrået AFP at gjerningsmannen, som visstnok budde i ein forstad aust for Paris, hadde fleire alvorlege saker på rullebladet.

Seinast i februar vart han ifølgje kjeldene arrestert i samband med ei terroretterforsking, mistenkt for å ha planlagt drap på politifolk. Han skal ha blitt lauslaten i mangel på gode nok bevis.

I 2005 vart mannen dømt for tre drapsforsøk, av dei var to av dei fornærma politifolk – den eine utanfor teneste.

IS tar på seg ansvaret

Så langt tyder alt på at gjerningsmannen var åleine under angrepet, men politiet undersøkjer om han hadde medhjelparar i førebuingane.

Ekstremistgruppa IS hevdar via sin propagandakanal Amaq at dei står bak skyteepisoden.

–Gjerningsmannen bak angrepet på Champs-Élysées i sentrum av Paris er ein belgiar som er IS-krigar, skriv nettstaden.

Panikk i gatene

Det var rundt klokka 9 torsdag kveld at ein mann parkerte ein sølvgrå Audi langs vegen i paradegata og gjekk ut og skaut mot politiet. Skytinga førte til panikk i gatene, og folk rømde frå Champs-Élysées og inn i sidegater. Heile gata vart etter kvart stengt.

Danske Søren Ellegaard fortel at han gjekk like ved politimannen som vart drepen.

–Eg gjekk på Champs-Élysées då eg høyrde fem skot frå to våpen. Ein betjent ved sida av meg gjekk ned, det stod fire betjentar der, seier han til danske TV 2.

– Eg kasta meg ned ved ein inngang, og ein betjent forsvarte meg, mens dei to andre angreip gjerningsmannen, skriv Ellegaard i ein SMS til TV-kanalen.

Åstaden ligg i øvre del av den i underkant av to kilometer lange gata, mellom metrostoppa Franklin-Roosevelt og Georges V.

Valkampen sett på vent

Angrepet skjedde berre tre dagar før den første valomgangen i det franske presidentvalet. Dei franske presidentkandidatane var samla til ein siste TV-debatt samtidig som skota fall.

Hendinga kan ifølgje Reuters bety slutten på valkampen. Fleire av presidentkandidatane har varsla at dei inntil vidare avlyser alle planlagte valkamparrangement.

Sikkerheitsnivået før valet søndag vart forhøgde allereie før angrepet. Heile 50.000 politifolk og soldatar skal halde vakt i gatene, noko som også har sett terrortrusselen mot landet på agendaene til presidentkandidatane igjen.

(©NPK)