VW må betale 2,8 milliardar dollar i bot for dieseljuks

Ein domstol i Detroit kom med rettsavgjerda fredag, seks veker etter at den tyske bilprodusenten innrømde skyld i retten for konspirasjon og for å ha hindra etterforsking. Beløpet svarar til over 24 milliardar kroner.

VW har tidlegare innrømd at nærmare 600.000 dieselbilar som vart selde i USA, var programmerte til å endre på utsleppsdata under testkøyring.

Volkswagens advokat Jason Weinstein seier i ein kommentar at bota er ei «passande og streng straff».

I tillegg til denne bota, er Volkswagen tidlegare dømt til å betale 1,5 milliard dollar i ei sivil sak fremja av amerikanske styresmakter. Dei må også punge ut med 11 milliardar dollar for å kjøpe tilbake bilar og for annan kompensasjon. I tillegg er sju VW-tilsette i USA tiltalte for medverking til jukset.

