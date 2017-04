Svensk kvinne frikjent for drap i 1994 trass tilståing

Kvinna fortalde at ho ynskte å lette på samvitet sitt då ho troppa opp hos politiet og tilstod det 22 år gamle drapet i desember i fjor. Men under rettssaka har ho endra forklaring, og Södertälje tingrett har nå bestemt at kvinna skal bli frikjent sidan forklaringa hennar ikkje er truverdig nok til ein fellande dom.

Mannen som blei funnen død under ein balkong i den svenske byen i november 1994 hadde knivskadar, men det blei då konkludert med at han sjølv hadde påført seg skadane.

Tingretten konstaterer no at mannen ikkje tok livet sitt og at ein eller fleire personar har teke livet av han, men at det finst fleire alternative gjerningspersonar.

I ei pressemelding måndag skriv retten at forklaringa til kvinna ikkje er truverdig på alle punkt som følgje av den psykiske tilstanden og rusmisbruket hennar då ho melde seg for politiet.

Dommen var ikkje samrøystes og eit mindretal meinte at kvinna burde bli dømt for drapsforsøk.

