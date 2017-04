Ytterlegare éin arrestert i tilknyting til Stockholm-terror

Personen vart arrestert søndag i samarbeid mellom sikkerheitspolitiet Säpo og politiet, opplyser svensk politi i ei pressemelding måndag formiddag.

Expressen skriv at vedkommande er mistenkt for medverking til terrorangrepet i Drottninggatan 7. april.

Identiteten til den arresterte er ikkje kjent, men politiet opplyser at personen vart arrestert etter at dei hadde gått gjennom store mengder etterforskingsmateriale. Seinast onsdag må påtalemakta avgjere om dei skal krevje at vedkommande skal varetektsfengslast.

Den 39 år gamle usbekiske statsborgaren Rakhmat Akilov har tilstått lastebilangrepet der fire personar vart drepne i Stockholm. Usbekiske styresmakter har hevda at Akilov var rekruttert av IS. Han søkte asyl i Sverige i 2014, men fekk avslag i 2016. Etter avvisingsvedtaket gjekk han under jorda, og han vart etterlyst i februar.

