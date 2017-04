Finske barn får moglegheita til å sleppe svenskundervising

I praksis handlar det om ei ordning der dei finske barna på ungdomsskulen kan byte ut den obligatoriske svenskundervisinga med eit anna framandspråk, noko Sannfinländarna lenge har kravd.

– Eit historisk augneblink i Finlands språkpolitikk, skriv Sampo Terho, leiar i Sannfinländarnas riksdagsgruppe, i ei pressemelding. Sannfinländarna regjerer saman med Centerpartiet og Samlingspartiet.

Forsøket vil i første omgang berre omfatte 3,7 prosent av den aktuelle aldersgruppa. Anna-Maja Henriksson leier Svenska folkpartiet som kjemper for plassen til det svenske språket plass i Finland. Dei tar forsøket med ro.

–Vi kan nok leve med dette. 3,7 prosent er ikkje så frykteleg mykje, seier ho.

Den finske riksdagen stemte i 2015 ned eit forslag om å gjere svenskundervisinga på skulen frivillig, men opna for utgreiing av forsøksordninga som no trer i kraft. Aust i landet har fleire uttrykt ønske om å få lære russisk i staden for svensk. Svensk er obligatorisk for elevar på 7. til 9. trinn i den finske grunnskulen, på vidaregåande og ved yrkesretta universitetsutdanningar. Tilsette i det offentlege må kunne svare på meldingar på både finsk og svensk.

