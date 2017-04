NRK: Nordmann kom uskadd frå mineeksplosjon i Ukraina

Observatørane frå Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) køyrde på ei landmine i den opprørskontrollerte Lugansk-regionen aust i Ukraina søndag.

Ein observatør vart drepen, mens ein annan vart såra.

Ei pressetalskvinne for OSSE-delegasjonen bekreftar no overfor NRK at også ein nordmann var med i patruljen, men han vart ikkje skadd.

Det er ikkje kjent kven som la ut mina, men styresmaktene i Kiev og dei prorussiske opprørarane var raskt ute med å skulde på kvarandre.

OSSE har om lag 600 tilsette som overvakar situasjonen i Aust- Ukraina. Observatørane er dei einaste uavhengige som er til stades i den krigsherja delen av landet.

Generalsekretær Lamberto Zannier i OSSE besøkte tysdag Moskva der han ifølgje russiske medium kravde at dei som var ansvarlege for landmina, blir stilte til ansvar.

Han skulle i utgangspunktet besøkt Moskva i tre dagar, men besøket blir kortare på grunn av den drepne observatøren, melder det tyske nyheitsbyrået DPA.

Russlands utanriksminister Sergej Lavrov, som møtte Zannier tysdag, seier at Russland ønskjer ei objektiv gransking av hendinga.

Lavrov har tidlegare i år uttalt at det bør sendast fleire OSSE-observatørar til Aust-Ukraina, og at dei også bør få løyve til å bere våpen for å kunne beskytte seg sjølve.

(©NPK)