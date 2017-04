Netanyahu nektar å møte Tysklands utanriksminister

Utanriksminister Sigmar Gabriel kom til Israel måndag kveld og skulle etter planen ha møtt Netanyahu tysdag. Men møtet blir det ingenting av ettersom Gabriel også møter representantar for dei to menneskerettsorganisasjonane B'Tselem og Breaking the Silence.

Netanyahu stilte tidlegare eit ultimatum om at Gabriel ikkje måtte møte israelske menneskerettsaktivistar, eit krav som vart resolutt avvist av den tyske ministeren, som også er leiar for sosialdemokratiske SPD.

Dei to organisasjonane er fritalande kritikarar av Israels 50 år lange okkupasjon av Vestbreidda, som også blir fordømt av eit samla verdssamfunn.

Kjelder ved den israelske statsministerens kontor opplyste tysdag at den tyske utanriksministeren hadde fått eit ultimatum, skriv Haaretz. Men Gabriel understreka at han ikkje akta å godta Netanyahus ultimatum.

Beklageleg

– Det vil vere beklageleg dersom han avlyser møtet med meg som følgje av at eg møter B'Tselem og Breaking the Silence, sa Gabriel til den tyske TV-stasjonen ZDF tidlegare.

Gabriel beskriv møtet med dei to organisasjonen som heilt normalt, og kallar kravet frå den israelske statsministeren ufatteleg.

– Det vil ikkje vere nokon katastrofe om møtet blir avlyst, og det vil ikkje endre Tysklands band til Israel, sa han.

– Du får aldri det heile og fulle biletet av eit land, dersom du berre møter folk i regjeringa og departement, legg han til.

Rivlin fordømmer

Den tyske utanriksministeren skal også møte president Reuven Rivlin og opposisjonsleiaren Isaac Herzog under besøket i Israel.

Herzog fordømmer Netanyahus ultimatum til Gabriel og seier i ei kunngjering at den israelske statsministeren skadar forholdet til omverda.

– Netanyahus ultimatum til Tysklands utanriksminister er eit alvorleg slag for Israels forhold til den største økonomien i Europa og til ein sann venn av Israel, seier Rivlin.

