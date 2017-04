Håp om nye fredssamtalar om Jemen 

Ismail Ould Cheikh Ahmed seier forhandlingar allereie er i gang for å unngå eit militært angrep på den viktige hamnebyen Hodeida. Sidan mykje av nødhjelpa til Jemen blir frakta via Hodeida, kan eit angrep her få svært store konsekvensar.

Ein ny runde med fredssamtalar kan komme i gang før den islamske fastemånaden ramadan, ifølgje Ahmed. Ramadan begynner i år 27. mai.

Krigen i Jemen har ført til at landet står på randa av ein svoltkatastrofe. 18,8 millionar menneske er heilt avhengige av hjelp utanfrå for å overleve, ifølgje FN. Konflikten mellom opprørarar, regjeringsstyrkar og ein internasjonal koalisjon leidd av Saudi-Arabia har gått føre seg sidan 2015.

(©NPK)