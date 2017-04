Irakisk milits: Har teke tilbake oldtidsby frå IS

Hatra vart frigjort etter harde kampar, heiter det i ei fråsegn frå den hovudsakleg sjiamuslimske gruppa Hashed al-Shaabi onsdag.

Ruinane av oldtidsbyen Hatra, ein av UNESCOs verdsarvstadar, ligg utanfor den moderne byen med same namn i Nord-Irak.

Hatra vart grunnlagt fleire hundre år før Kristus, og mange bygningar og statuar er blitt bevart på staden heilt fram til nyleg. Opninga av filmen Exorcisten vart filma her på byrjinga av 1970-talet.

Etter at IS tok over området i 2014, erklærte den sunni-ekstremistiske gruppa at statuane og templa i Hatra var i strid med islam. Seinare la IS ut ein video av eldgamle statuar som vart skotne i stykkar med automatvåpen. IS-medlemmene slo laus på fleire tusen år gamle bygningar med sleggjer.

Ein reknar med at store delar av oldtidsbyen er blitt øydelagde av ekstremistane dei siste åra.

Om IS no er drivne ut av ruinbyen for godt, er uklart. Det er ikkje uvanleg at irakiske styrkar hevdar å ha teke tilbake område som seinare igjen blir tekne av opprørarar.

