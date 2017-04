Israel blir skulda for Damaskus-angrep

Den Hizbollah-vennlege kanalen al-Manar hevdar at det var eit israelsk luftangrep som ramma ammunisjonslageret i morgontimane torsdag. I alt fem luftangrep skal ha blitt utført mot området, etterfølgt av ein brann, ifølgje Haaretz.

To kjelder i opprørargrupper i området seier til Reuters at det var eit ammunisjonslager på ein base som høyrer til iranskstøtta styrkar som vart ramma. Rami Abdulrahman i den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) seier eksplosjonen kunne høyrast over heile hovudstaden og vekte innbyggjarane. SOHR hentar sine opplysningar frå eit kjeldenettverk i det krigsherja landet.

Den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah er ein forbundsfelle av president Bashar al-Assad og er involvert i borgarkrigen i landet.

