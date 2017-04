Mangel på børstemark i Maine

Markgravarane i Maine står bak dei største leveransane av børstemark i USA. Dei lever av å grave dei sprellande markane ut av gjørme langs kysten for så å selje dei til sportsfiskarar over heile verda. Men no finn dei stadig færre mark.

– Null mark – det er ein dårleg dag, seier Dan Harrington, andregenerasjons markgravar. Innhaustinga av mark i Maine har falle frå 270.000 tonn i 2004 til under 136.000 tonn i fjor. Mangelen på børstemark, som er ein av dei mest ettertrakta marktypane på agnmarknaden, får ringverknader over heile verda.

Agnet er spesielt populært blant hobbyfiskarar i Europa og USA. Dei tykkje, buktande krypa kan bli lengre enn ein halvmeter og har tenner som kan påføre smertefulle bit. Forskarar stussar over nedgangen og meiner det kan vere fleire faktorar som spelar inn, blant anna ein auke av rovdyr som lever av marken.

