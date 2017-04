Ni aktivistar arresterte i Hongkong

Dei to aktivistane Derek Lam og Ivan Lam vart arresterte i heimane sine torsdag morgon, opplyser partileiar Joshua Wong.

Ifølgje Wong er dei to sikta for ulovleg møteverksemd og for å bidra til offentlege opptøyar. Wong meiner dei truleg vart arresterte for å ha deltatt i ein demonstrasjon mot Kinas innblanding i lokalpolitikken i november i fjor.

Årsaka til arrestasjonane av dei sju andre er førebels ukjent.

Fleire hundre deltok i demonstrasjonen i november, der Hongkong-politiet brukte peparspray mot demonstrantane. Aktivistane brukte paraplyar for å skjerme seg, i kaotiske scenar som kunne minne om massedemonstrasjonane i 2014.

