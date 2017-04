Norsk far ettersøkt etter bortføring – stadfestar at han har dottera

– Han har opplyst at han er gjenforeint med dottera si og at dei har det bra, seier advokaten til faren, Morten Engesbak, til NTB. Advokaten vil ikkje gi fleire opplysningar, heller ikkje om kvar faren og dottera er.

Det var torsdag morgon at kypriotisk politi opplyste til TV 2 at jenta blei bortført av to maskerte menn då ho kom til barnehagen i Nikosia i 7.45-tida saman med den kypriotiske mora si. Fleire tilsette prøvde forgjeves å stogge kidnapparane, som stakk av i ein Range Rover utan skilt.

Vitne skal ha sett tre menn i bilen då han forsvann frå åstaden utanfor barnehagen. Kypriotisk politi sette i gang ein storstilt jakt på faren til jenta og dei to kidnapparane på den greske delen av Kypros.

Jenta er no ettersøkt med bilde. Bilete av far hennar er distribuert til kypriotiske medium, ifølgje TV 2. Også Kripos blei varsla gjennom Interpol, stadfestar presseansvarleg Ida Dahl Nilssen.

Årelang konflikt

Mor til jenta hadde tidlegare tatt henne med frå Noreg til Kypros. Jenta er den same som tre nordmenn var mistenkt for å ha prøvd å bortføre frå Kypros i februar i fjor på oppdrag frå faren.

Det har i fleire år vore konflikt mellom mora og faren. Begge hevdar dei har omsorgsretten for jenta. Ho er født i Noreg, men har budd mesteparten av livet sitt på Kypros saman med mora og hennar familie, ifølgje TV 2.

– Vi har fått ein arrestordre på faren. Vi veit ikkje kvar han er på noverande tidspunkt, seier Stelios Stliano, pressekontakt i politiet på Kypros, til VG.

